Пекин, , 09:07 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует увеличить количество грузовых рейсов между Китаем и Германией до 30 в неделю, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Недавно Lufthansa Cargo запланировала еще 14 грузовых рейсов между китайским Шэньчжэнем и немецким Франкфуртом. До этого у компании уже было 16 грузовых рейсов в неделю между городами Германии и Китая, сообщили в авиакомпании.

Помимо этих рейсов, авиакомпания также предоставит чартерные грузовые рейсы между двумя странами. За время пандемии нового коронавируса немецкая авиакомпания осуществляла до 50 рейсов в неделю для перевозки жизненно-важных медицинских поставок.