Москва, , 19:57 — REGNUM Крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле 2020 года стала Россия, сообщает 26 мая Главное таможенное управление КНР.

Китайская сторона в апреле приобрела российской нефти на 18% больше, чем в марте. Объём российской нефтяной поставки составил 7,2 млн тонн (в сутки 1,75 млн баррелей).

Таким образом, Россия вышла на первое место среди поставщиков нефти в Китай, оставив Саудовскую Аравию позади. Объём экспорта в Китай нефти саудитами в апреле сократился до 1,26 млн б/с.

Всего Китай закупал нефти в апреле в объёме 9,84 млн б/с, тогда как общий объём импорта нефти в марте составил 9,68 млн б/с. Но в апреле 2019 года показатель был выше — 10,64 млн б/с.

Читайте также: Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

Напомним, в марте 2020 года Саудовская Аравия поставляла в Китай 1,7 млн б/с, Россия — 1,66 млн б/с. В апреле 2019 г. саудиты продавали в Китай 1,53 млн б/с, Россия — 1,49 млн б/с.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай закупает подешевевшую нефть для госрезервов