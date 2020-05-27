Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 27 мая, в Госдума состоится «правительственный час» с участием главы Минэкономразвития Максимом Решетниковым, сообщает ИА REGNUM.

Речь пойдет о реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Также парламентарии предложат свои меры и решения, призванные способствовать восстановлению экономики.

Предложенные президентом РФ и законодательно обеспеченные решения, помощь, адресованная малому и среднему бизнесу, должны дойти до каждого, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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