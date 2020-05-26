Варшава, , 18:30 — REGNUM Только новые американские санкции могли бы затормозить завершение строительства «Северного потока — 2», пишет 26 мая Jyllands-Posten.

Издание приводит слова аналитика Матеуша Кубяка из консалтинговой компании Esperis (Польша), который заявил, что теперь, когда на место строительства «Северного потока — 2» пришло судно-трубоукладчик «Академик Черский», проект будет доведён до конца.

Кубяк «Если что-то и может помешать россиянам закончить «Северный поток — 2» собственными силами, то это новый набор американских санкций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Академик Черский» в начале мая прибыл в зону строительства «Северного потока — 2». Судно бросило якорь рядом с портом Мукран (Германия).

Читайте ранее в этом сюжете: Судно «Академик Черский» бросило якорь у порта в Германии