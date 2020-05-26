Варшава, 26 мая 2020, 18:30 — REGNUM Только новые американские санкции могли бы затормозить завершение строительства «Северного потока — 2», пишет 26 мая Jyllands-Posten.
Издание приводит слова аналитика Матеуша Кубяка из консалтинговой компании Esperis (Польша), который заявил, что теперь, когда на место строительства «Северного потока — 2» пришло судно-трубоукладчик «Академик Черский», проект будет доведён до конца.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Академик Черский» в начале мая прибыл в зону строительства «Северного потока — 2». Судно бросило якорь рядом с портом Мукран (Германия).
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