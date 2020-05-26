Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделит Грузии €90 млн на строительство новых линий электропередач. Соглашение об этом между правительством и банком было заключено 25 мая, сообщает правительственная пресс-служба.

Сообщается, что встреча прошла в формате видеоконференции. Стороны договорились подписать договор о сотрудничестве в июне. После этого грузинское правительство объявит тендер на строительство объекта.

По данным пресс-службы, обсуждаемый проект предусматривает строительство в Сванетии подстанции возле Ненскра-ГЭС, линии электропередачи Ненскра-Местия, линии электропередачи Ладжанури-Цкалтубо, а также ЛЭП Цкалтубо-Намахвани и Намахвани-Твиши-Ладжанури.

Стоит отметить, что 26 мая Служба государственного аудита Грузии опубликовала отчет, где сообщается, что в 2019 году правительство страны взяло в долг 234 млн лари (более $73 млн по курсу) на 11 инвестиционных проектов. На начало 2020 года они выполнены на 0%.

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