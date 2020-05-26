Сеул, , 15:06 — REGNUM К 2030 году в Южной Корее намерены заменить большую часть транспортных средств, используемых в государственном секторе, на экологически чистый. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

В настоящее время доля «зеленых» транспортных средств в государственном секторе составляет 12,7%, однако к 2022 году показатель планируется увеличить до 35%, а к 2030 году — до 90%.

По состоянию на конец 2019 года в государственном секторе Южной Кореи использовали 15 463 транспортных средства.

Отмечается, что начиная с 2021 года в государственные учреждения, не выполнившие план по закупке «зеленого» транспорта будут оштрафованы на сумму до 3 млн вон (~$2 430).