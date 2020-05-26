Вильнюс, , 13:22 — REGNUM Правительство Литвы услышало просьбы гостинично-ресторанного бизнеса и намерено разрешить продлить работу баров, кафе, ресторанов и ночных клубов в условиях карантина до 23 часов вечера. Об этом премьер-министр Саулюс Сквернялис написал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 мая.

«Обращая внимание на просьбу ассоциаций ресторанов, кафе, других учреждений общественного питания, также и ночных клубов, планируется продление их работы до 23 часов», — написал Сквернялис.

Ранее таким учреждениям во время очередного этапа послаблений режима карантина было разрешено работать до 22 часов вечера.