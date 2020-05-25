, 14:26 — REGNUM Закон о расширении системы страхования вкладов и снижении взносов банков подписан российским президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован 25 мая на официальном портале правовой информации.

По новому закону Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сможет задним числом снижать ставки страховых взносов, которые делают банки в Фонд обязательного страхования вкладов.

Предумотрено право вкладчика в ряде случаев получать страховое возмещение в повышенном размере. А именно в размере полной суммы, подлежащей страхованию, но в совокупности не превышающей 10 млн рублей.

Страховая защита распространяется на деньги некоммерческих организаций социальной направленности и других общественно полезных организаций, исключая иноагентов. Сумма возмещений не может превышать 1,4 млн рублей. Новые нормы начнут действовать с 1 октября 2020 года.