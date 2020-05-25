Москва, , 13:55 — REGNUM Благодаря инвестициям в цифровые технологии, в период противоэпидемических мер железнодорожный транспорт остался таким же доступным, как и прежде. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 мая заявил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы работаем по ключевым направлениям. На сегодняшний момент ситуация по работе иная, нежели чем была раньше, но, как я уже сказал, в течение 10 дней 100 тыс. человек «РЖД» мы перевели на удалённый доступ, а наши клиенты не повлияли уровень доступа к российским железным дорогам», — заявил Белозёров.

«Это прежде всего благодаря цифровизации, которую мы проводили, последних нескольких лет», — подчеркнул он.