Париж, , 12:40 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что власти страны не требуют от компании Renault закрывать какие-либо объекты в обмен на кредит, гарантированный государством, сообщает Le Figaro.

«Мы хотим дать Renault возможность адаптировать средство производства», — заявил Бруно Ле Мэр.

Кроме того, министр подчеркнул, что соглашение о кредите, гарантированном государством, чтобы помочь производителю справиться с кризисом, еще не заключено.

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон представит план помощи автомобильному сектору. Министр экономики заявил, что этот план будет содержать «сильные» меры.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильный сектор Франции, сильно пострадавший от кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, с нетерпением ожидает обещанного правительством плана спасения.

Подробнее в материале: Макрон представит план спасения автомобильной промышленности Франции

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