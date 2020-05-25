Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Поводом для возбуждения дела стали материалы проверки. По данным проверяющих, в магазинах сети не было пятидневного запаса масок, не хватало выделяемых сотрудникам одноразовых средств индивидуальной защиты, не было бактерицидных облучателей воздуха. Кроме того, отсутствовал входной контроль температуры тела работников.

Представители Роспотребнадзора полагают, что ООО «Абсолют» имело возможность исполнить необходимые требования санитарного законодательства. Но этого не произошло, что и повлекло заражение сотрудников коронавирусом. Роспотребнадзор просит суд привлечь ООО к административной ответственности и приостановить деятельность предприятия. Дело будет рассмотрено 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусом заразились более 100 сотрудников склада. После этого магазины «Красного и белого» проверили санврачи. Были найдены нарушения.