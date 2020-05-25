Москва, , 08:54 — REGNUM В России каждая пятая компания (21%), где сотрудники работают дистанционно, продлит этот режим после снятия карантина, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Оставят персонал работать на «удаленке» на какое-то время 17% руководителей, примерно до 12 июня, 1 июля или 1 сентября.

Намерены вернуть сотрудников в офис 72% работодателей. Перевести персонал на постоянную работу из дома хотят 4% работодателей. У 2% есть другие варианты.

Опрос проведен 15−21 мая 2020 года в 135 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (71%) хотят найти дополнительный заработок.

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