Москва, , 08:40 — REGNUM В Москве для предпринимателей запущен онлайн-сервис для поиска партнеров. Сервис запустил Московский инновационный кластер (МИК), сообщается на портале мэра столицы.

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Предпринимателям доступно более 200 мер поддержки и набор полезных в работе цифровых инструментов и сервисов для поиск новых клиентов и инвесторов.

В общей сложности в Московский инновационный кластер (МИК) сейчас входят 2,5 тыс. организаций и компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, участники МИК могут претендовать на компенсацию 15% от общего объема инвестиций в проект за год. Размер компесации может достигать 200 млн руб.

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