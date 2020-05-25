Москва, , 07:26 — REGNUM Почти 2,8 млрд рублей требует ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» с авиакомпании «Скол». Три иска о взыскании неустоек и долгов по договорам лизинга, в которых фигурирует авиатехника, поступили в арбитраж Москвы, но по двум делам заявления оставлены без движения. Один из исков на сумму 1,1 млрд рублей суд начнёт рассматривать 30 июня 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все заявления были поданы в арбитраж 19 мая 2020 года. К производству пока приняты только претензии на сумму 1 102 587 390 рублей 89 копеек, которые фигурируют как задолженность и неустойки по 12 договорам лизинга от 2018−2019 года.

Претензии на сумму 1 121 990 899,46 рубля, заявленные как задолженность, пока оставлены без движения. Истцу до 25 июня 2020 года нужно устранить недочёты — иск поступил «посредством использования учётной записи ЕСИА», но в выданной доверенности «не усматриваются полномочия на подписание заявления в виде электронного образа документа, заверенного простой электронной подписью лица, подающего документы в суд».

Третий иск на сумму 554 730 111,32 рубля оставлен без движения до 22 июня 2020 года.

Авиакомпания-ответчик учреждена в июле 2000 году в Калининграде. Её уставный капитал превышает 2,22 млн рублей. Директор и владелец — Сергей Шилов. Среднесписочная численность сотрудников «Скола» — более 500 человек.

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» ведёт историю с 2001 года, когда по инициативе и при непосредственном участии ФГУП «Главный центр планирования и регулирования потоков воздушного движения» было создано ЗАО «Лизинговая компания гражданской авиации».