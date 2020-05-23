Тверь, , 10:21 — REGNUM 72 крупных инвестпроекта на общую сумму более 120 млрд рублей планируется реализовать в Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 22 мая на встрече с президентом АО «Трансмашхолдинг», членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андреем Бокаревым и представителями потенциальных инвесторов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. На встрече обсуждались вопросы развития новых производств на индустриальных площадках Тверской области, в том числе на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

»Сейчас в нашей области реализуется и планируется к реализации 72 крупных инвестиционных проекта, общая сумма вложений — более 120 млрд рублей. Создается свыше 20 тыс. рабочих мест. Развиваем площадки «Боровлево-3» и «Эммаусс», резиденты которых смогут пользоваться льготами. Также есть возможность получения кредитов через федеральный и региональный Фонды развития промышленности», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что сегодня в аграрном комплексе региона реализуется 20 инвестпроектов с объемом вложений более 62 млрд рублей — это предприятия животноводства, растениеводства, производства молочной продукции. Семь инвестиционных проектов реализовано в Твери в индустриальном парке «Боровлёво-2». Общий объём привлечённых инвестиций через эту площадку составил 10 млрд рублей, создано около 4 тыс. рабочих мест, ежегодные налоговые поступления в областной бюджет составляют свыше 600 млн рублей.

Новый инновационно-промышленный парк «Боровлёво-3» позволит реализовать до 27 проектов и создать около восьми тысяч рабочих мест. Резидентам парка предоставят целый ряд преференций: освобождение от уплаты налога на имущество, предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, субсидии по налогу на имущество, прибыль и другие меры поддержки. Льготы получат также резиденты инвестиционной площадки «Эммаусс» — это пониженные ставки по налогу на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение десяти лет, освобождение от уплаты земельного налога на пять лет и другие.

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