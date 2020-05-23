Токио, , 08:14 — REGNUM Японская автокомпания Mazda приступила к выпуску своего первого электромобиля — Mazda MX-30 на заводе марки в Хиросиме. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Премьера нового авто прошла семь месяцев назад. Автопроизводители установили один электродвижок на передней оси производительностью 145 л. с. и 265 Нм крутящего момента, который питает аккумулятор на 35,5 кВт-ч. Запас хода модели с таким агрегатом составляет всего 200 км (по циклу WLTP).

Кроме того, в линейке моторов MX-30 в будущем появится роторный двигатель, который будет работать в качестве генератора, но его дебют намечен только на 2021 год.

Стоить новинка в Европе будет 27 420 евро (около 2,1 млн рублей).

Напомним, в 2019 финансовом году чистая прибыль компании Mazda снизилась на 81% и составила 12,13 млрд иен (около 113,3 млн долларов), а операционная прибыль марки за тот же период снизилась на 47%, до 43,6 млрд иен (около 407,4 млн долларов).

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