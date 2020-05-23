Пекин, , 06:32 — REGNUM Выжимку из экономического блока доклада о работе правительства Китая, который был представлен премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном 22 мая на третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, приводит газета «Жэньминь жибао».

Согласно докладу, среди ключевых целей Китая на 2020 год стало достижение целей развития и борьбы с бедностью, а также завершение строительства общества умеренного достатка населения во всех аспектов до конца года. Приоритетом страны станет стабилизация рынка труда и обеспечение уровня жизни людей, в связи с чем будет создано 9 млн рабочих мест в городах.

Китай также намерен сдержать уровень потребительской инфляции в районе 3,5% в 2020 году. Кроме того, страна продолжит искоренение бедности в сельских районах страны до уровня ниже нынешней черты бедности во всех бедных уездах страны. Доля дефицита к ВВП страны в этом году запланирована на уровне не более 3,6%, что на 0,8 процентных пунктов выше, чем в 2019 году. Таким образом, дефицит может быть увеличен на 1 трлн юаней (около $141 млрд) относительно прошлого года.

Китай преследует разумную денежно-кредитную политику в более гибком и подобающем виде. Китай будет работать над улучшением потребительской готовности и возможности местных жителей, а также над поддержкой, развитием и восстановлением потребительского сектора.

Китай также увеличит финансовую поддержку для сохранения стабильности бизнес-операций. Крупные коммерческие банки должны увеличить кредитование инклюзивного финансирования микро и малых предприятий более чем на 40%.

Как отмечают некоторые эксперты, в планах экономического развития страны на 2020 год, озвученных Ли, в этом году осуществлен перекос в сторону лозунгового популизма, нежели экономического числового планирования, что говорит о срыве экономического планирования в стране в целом впервые за 30 лет с момента, когда Китай перешел на экономические показатели в оценке развития страны. Именно поэтому, считают они, на 2020 году не были запланированы числовые цели роста ВВП.