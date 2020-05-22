Москва, , 23:24 — REGNUM Количество жалоб от граждан на работу финансовых организаций за неделю с 14 по 20 марта возросло на четверть по сравнению с обычным показателем. Об этом говорится в опубликованном 22 мая аналитическом обзоре Банка России «Финансовый пульс».

«За период с 14 по 20 мая 2020 года количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, увеличилось на 24,5% по сравнению со средним недельным показателем за I квартал 2020 года и составило 8,2 тысячи», — говорится в обзоре.

Отмечается, что наиболее актуальной проблемой для потребителей банковских услуг и услуг микрофинансовых организаций остаётся проблема с погашением кредитов, включая их реструктуризацию и рефинансирование.