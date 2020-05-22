Москва, , 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года. Такие данные приведены в исследовании компании «Ромир», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2019 году Исследовательский холдинг «Ромир» разработал специальную методику, позволяющую определить Food Index (FI) — показатель, который демонстрирует долю затрат домохозяйств на продукты питания в структуре всех их расходов. Этот показатель является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население. Чем ниже процент трат на еду, тем выше уровень достатка семей. Как показали данные за апрель, в России Food Index подскочил до рекордной отметки.

«При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения», — отмечено в исследовании.

При этом общие расходы семей в апреле оказались на 13% ниже, чем в марте, и на 17% ниже апреля 2019 года. Доля же расходов на еду выросла на 26% к предыдущему месяцу и на 46% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

«Совокупные расходы снижаются на фоне карантинных мер, покупатели вынужденно сокращают внедомашнее потребление и на фоне экономической неопределенности отказываются от части покупок. С другой стороны, мы видим значительный рост расходов на питание. Отчасти он может быть связан с закупками продуктов перед периодом самоизоляции, но эффект от этого должен был практически нивелироваться внутри одного месяца. В первую очередь рост расходов на питание связан с ростом цен на продукты питания. Это, безусловно, будет определяющим фактором для динамики индекса в течение 2020 года», — отмечают авторы исследования.

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