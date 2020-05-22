Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге с января по апрель 2020 года упал почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Петростата. При этом к концу марта Петербург показывал рост ИПП. Ситуацию изменил «нерабочий» апрель.

Падение в Петербурге составило 2,9%, в Ленобласти за тот же период — 2,3%. При этом обрабатывающие производства в Северной столице пострадали сильнее всего — падение составило 3,4%.

Среди них самые негативные тенденции демонстрирует производство текстильных изделий — минус 21,7%. В непростой ситуации оказался автокластер (минус 19% в Петербурге и минус 41,4% в Ленобласти). Производство прочих транспортных средств и оборудования потеряло 6,5% в Петербурге и 22,3% в Ленобласти.

Производство мебели в Ленобласти почти остановилось — индекс рухнул по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 76,8%. В Петербурге мебельная отрасль 2просела» на 17%. Производство «прочих готовых изделий» в Северной столице тоже сократилось почти вдвое, на 42%.

Кроме того, сильно пострадало производство электрооборудования (минус 13,8% в Петербурге), компьютеров и электроники (минус 4% в Петербурге), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (минус 5,8% в Петербурге и 15,3% в Ленобласти), металлургическое производство (минус 3,7% в Петербурге), производство изделий из древесины, кроме мебели, обработка древесины (минус 8,8% в Петербурге и минус 11,6% в Ленобласти). В Ленобласти также упал ИПП производства кожи и изделий из нее — на 54,1%.

В Петербурге на 3,3% выросло производство пищевых продуктов, но на 5% сократилось производство напитков, на 3,3% — табачных изделий.

Такое существенное падение ИПП в некоторых отраслях компенсируется ростом в других. Например, в Петербурге заметный рост показывает производство одежды и кожаных изделий, химических продуктов, лекарств, прочей неметаллической минеральной продукции.

В Ленобласти в существенном плюсе оказались производства пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, текстиля и одежды, бумаги, химических веществ, компьютеров и электроники, электрооборудования, прочих готовых изделий, а также полиграфическая деятельность и металлургия.

Заметим, с января по март Петербург показывал рост ИПП на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что означает, что за апрель падение было достаточно серьезным, чтобы увести средний ИПП по региону с начала года в «минус». Например, если к концу марта ИПП в обрабатывающих производствах вырос на 4,6%, то падение на 3,4% к концу апреля говорит об изменении за один месяц на 8%.

Читайте также: Заводы ждут от правительства России поддержки крупного бизнеса

Читайте также: Около 60% персонала петербургских заводов вернулось к работе

Читайте развитие сюжета: Экономика после пандемии. Управление кризисом