Москва, , 10:49 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 21 мая достигла диапазона 70−72 рублей за доллар. Укрепление рубля было обусловлено ростом нефтяных котировок, в частности нефть Brent в моменте достигала почти $37 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также национальную валюту все это время поддерживал спрос на ОФЗ. Накануне Минфин установил рекорд по объему размещения облигаций федерального займа за один аукционный день, продав ценные бумаги трех выпусков на сумму 169,59 млрд рублей.

Сегодня, 22 мая, валютная пара доллар/рубль, вероятно, будет корректироваться вслед за ценами на черное золото. Негативное влияние на рынок оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса.

Кроме того, ситуацию усугубляет обострение отношений Вашингтона и Пекина после заявления КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга. Этот фактор влияет в целом на весь рынок EM.

Краткосрочно, в рамках техники валютная пара доллар/рубль может вернуться к уровню 72,64 и протестировать его в качестве сопротивления. Однако локальный рост пары доллар/рубль пока не изменит основной сценарий на дальнейшее снижение валютной пары», — считает эксперт.

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