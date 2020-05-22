Баргузинский район, Бурятия, , 09:21 — REGNUM Из-за безответственного отношения властей в Бурятии оказались ненужными множество гидротехнических сооружений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, они через суд понуждают органы местного самоуправления, а также эксплуатирующие организации следить за плотинами и берегоукреплениями.

Как отмечается, ответственные органы не всегда понимают значимость этих сооружений и халатно относятся к их эксплуатации. Это касается, в частности, берегоукрепления в селе Максимиха Баргузинского района, которое было построено в 2014 году за 17 млн рублей.

«Уже сейчас оно находится в разрушенном состоянии и не исполняет свои функции. Для восстановления сооружения прокурор обратился в суд к эксплуатирующей организации ФГБУ «Центррегионводхоз» с требованиями о проведении обследования берегоукрепления и приведении его в технически исправное состояние», — отметили в прокуратуре.

Подобные иски также поданы по сооружениям в Мухоршибирском, Бичурском и Хоринском районах. В Курумканском районе власти села отказались от трёх берегоукрепительных конструкций на реке Баргузин. Однако прокурор требует восстановить право собственности.

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