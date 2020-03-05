Улан-Удэ, , 09:59 — REGNUM В Бурятии возбудили уголовное дело против сотрудников комитета городского хозяйства Улан-Удэ, совершивших ошибку при подготовке документации на реконструкцию очистных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

В 2015 году комитет заключил с юридическим лицом контракт на сумму 42,3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по реконструкции. Документ впоследствии был одобрен и утверждён сотрудниками.

«Однако, при выполнении работ выявлено, что проектная документация содержит принципиальные недостатки, требуется внесение корректировок. Имеющиеся нарушения привели к дополнительным бюджетным расходам на сумму 1 227 164, 65 рублей», — отметили в прокуратуре, добавив, что это привело к увеличению сроков проведения реконструкции.

По мнению сотрудников надзорного органа, ошибка стала следствием некачественной работы комитета по проверке проектно-сметной документации. Уголовное дело возбуждено по статье «халатность».

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