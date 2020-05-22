Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Еще один законопроект, касающийся стимулирования экономики США, может поддержать американский резидент Дональд Трамп. Об этом он заявил 21 мая на встрече с журналистами в ходе визита на предприятие компании Ford в штате Мичиган.

При этом он не стал уточнять подробности этой инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Дональд Трамп подписал указ, обязывающий ведомства отменить ограничения, мешающие восстановлению экономии США на фоне пандемии нового коронавируса.

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