Таллин, , 17:10 — REGNUM Палата по административным делам Верховного суда Эстонии запретила проект прокладки трёх железнодорожных линий Rail Baltica в районе Пярну по иску экологических организаций Avalikult Rail Balticust и Eesti Looduskaitse Selts. Об этом пишет 20 мая портал Dienas Business.

Утверждённый проект Rail Baltica, говорится в решении суда, затрагивает охраняемую природную зону Natura 2000, которая включена в охраняемые территории европейского значения и потому не может быть реализован.

Отмечается, что разрешение минфина Эстонии на проектирование не правомочно. Теперь минфин Эстонии может вернуться к предыдущему проекту, или объявить конкурс на разработку нового.

Rail Baltica — инфраструктурный проект скоростной железной дороги, связывающий Прибалтику с Западной Европой, с текущей стоимостью в 5,8 млрд евро.