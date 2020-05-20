Москва, , 06:45 — REGNUM Смягчение условий для выхода на досрочную пенсию может стать одной из мер, предложенных министерством труда и социальной защиты России, для восстановления экономики после кризиса, пишут 20 мая «Известия» со ссылкой на документ, обсуждаемый в правительстве РФ.

Отмечается, что мера включена в план, подготовленный Минэкономразвития России. Сегодня он обсуждается в правительстве, документ постоянно дорабатывается и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

В предварительной редакции документа предполагается, что на заслуженный отдых смогут уйти граждане России, которым до пенсии остается три года. В настоящее время такая возможность доступна только лицам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Авторы документа полагают, что предложенная мера позволит поддержать занятость и рынок труда в России, снизить социальную напряженность, вызванную остановкой предприятий в период эпидемии.

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