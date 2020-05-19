Москва, , 03:15 — REGNUM Росгвардия 5 июня 2020 года проведёт аукцион, в рамках которого закупит семь комплектов специальных разведывательных средств на базе дистанционно-пилотируемого летательного аппарата. Общая стоимость лота превышает 231 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Аппаратуру закупают для нужд Ставропольского края и поставить её должны до 30 октября 2020 года. Начальная цена лота — 231 957 124,7 рубля, то есть по 33 136 732,1 рубля за единицу оборудования. Оплачивать покупку будут средствами федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.

В составе комплекта оборудования должны быть дистанционно пилотируемый летательный аппарат с фотокамерой без сменных моноблоков, сменные блоки, пусковая установка, наземный пункт управления и другие детали. Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года.

Напомним, в мае 2020 года Росгвардия также объявила о закупке для Крыма двух рейдовых буксиров общей стоимостью более 1,3 млрд рублей. Их планируется приобрести в 2022 году, но тендер уже объявлен.