Варшава, , 02:54 — REGNUM Польский авиаперевозчик LOT решил возобновить ряд внутренних авиарейсов с 1 июня в связи с нормализацией обстановки с пандемией коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании.

«Наш план включает несколько этапов в течение ближайший месяцев, который зависит от эпидемиологической обстановки в Польше и во всем мире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновление полетов будет происходить на первом этапе снятия карантинных ограничений. В частности, с 1 июня планируется возобновление авиарейсов из Варшавы в крупные города Польши, а также перелеты по маршруту Краков — Гданьск.

Ранее авиакомпания LOT с 15 марта приостановила выполнение авиарейсов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.