Лондон, , 18:12 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 18 мая.

По состоянию на 17:42 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне поднялась более чем на 8% и достигла $35,13 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась выше $35 за баррель 9 апреля 2020 года.

Тем временем, стоимость фьючерсов на нефть WTI (West Texas Intermediate) поднялась на 9,7% — до $32,39 за баррель.