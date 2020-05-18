Москва, , 17:58 — REGNUM Ситуация с доплатами медикам за борьбу с коронавирусом выглядит пиар-донорством со стороны регионалов. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Михайличенко в своем telegram-канале Scriptorium.

«Центр, безусловно, дисциплинирует регионы и требует от них жесткой исполнительской иерархии. Учитывая то, что социально-экономические последствия борьбы с коронавирусом предстоит преодолевать еще долго, такая дисциплина еще понадобится. Характерно, что центр решил привлечь к процессу и общественность (в виде врачей), популярность которых сейчас высока», — считает эксперт

Он отметил, что в ряде регионов медики отреагировали на запрос федерального центра, подав соответствующие сигналы, что негативно повлияло на имидж губернаторов и местных администраций, в частности в Краснодарском крае, Иркутской и Рязанской областях, а также в ряде других субъектов РФ.

«Сейчас в этом процессе присутствует уже больше пиар-измерение. Президент выступает реципиентом, а регионалы — пиар-донорами. По итогам, полагаю, рейтинг президента вырастет. Это нужно для поддержания системы в работоспособном состоянии», — заключил Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на четкие указания президента РФ Владимира Путина о необходимости выплат медицинским работникам федеральных средств в полном объеме, в регионах появляются различные схемы, когда врачи получают доплаты, рассчитывающиеся практически по минутам, которые медики провели в контакте с гражданами с подтверждённым заражением коронавирусом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам. «Мы перечислили их 8 и 20 апреля, а также 9, 10 и 16 мая. И их следовало быстро довести до каждого специалиста. Не просто до медицинских учреждений, а до конкретных людей», — сказал Мишустин. По его словам, все положенные выплаты за апрель должны быть сделаны и следует приступить к начислениям за май. Между тем сообщения от врачей, не дождавшихся выплат, продолжают поступать из регионов.