Москва, , 13:15 — REGNUM Нефтяной рынок постепенно восстанавливается после краха котировок в апреле. В качестве драйверов роста следует рассмотреть сразу несколько причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Согласно недавнему отчету Государственного статистического управления КНР, объемы переработки сырья в стране в апреле увеличились до 13,1 млн баррелей в сутки (11,78 млн баррелей в сутки в марте).

Судя по всему, спрос на топливо восстанавливается несколько быстрее, чем предполагалось. МЭА изменило прогноз по глобальному спросу в лучшую сторону: агентство ожидает, что во втором квартале он снизится на 20 млн баррелей в сутки, что на 3,2 млн меньше предыдущих цифр.

На рынке нефти до сих пор наблюдается избыток предложения, но инвесторы в целом положительно оценивают усилия стран ОПЕК+ и Саудовской Аравии. Саудиты решили взять на себя дополнительные обязательства по сокращению буровой активности в 1 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Тем временем американские компании значительно снизили производство на фоне низких цен. Согласно EIA, оно снизилось на 0,5 млн баррелей в сутки по сравнению со значениями 2019 года, однако ряд независимых аналитиков предполагает, что реальные цифры могли оказаться гораздо выше — вплоть до 2 млн баррелей в сутки.

Интересно посмотреть на количество буровых установок в стране: с апреля их число сократилось в два раза — 258 шт. по итогам прошлой недели против 562 шт. При этом основная активность сохраняется лишь на пяти крупнейших сланцевых бассейнах страны, тогда как в остальных штатах падение производства выглядит еще более массивным. Например, в Оклахоме число установок снизилось на 89% до 11 штук.

Серьезных макроэкономических отчетов на неделе не ожидается. Инвесторы будут и дальше внимательно следить за распространением коронавируса и ожидать новых сообщений касательно ослабления карантинных мер.

В отсутствие неожиданных негативных новостей, котировки вполне могут продолжить рост и закрепиться выше отметки в $32,50 за баррель», — считает эксперт.

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