Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Почти половина граждан США готова отказаться от произведенных в КНР товаров, сообщает 17 мая со ссылкой на опрос общественного мнения Bloomberg.

В рамках опроса «Shifting Expectations, проведенного консалтинговой фирмой FTI Consulting, выяснилось, что 40% граждан США говорят о том, что они больше не хотят приобретать произведенную в КНР продукцию. Этот показатель для других регионов несколько ниже. Так, от товаров, произведенных в Европе, Мексике и Индии, готовы отказаться 12%, 17% и 22% соответственно.

Более того, в результате опроса оказалось, что более половины граждан США — 55% — считают, что КНР нельзя доверять в том, что Пекин будет соблюдать условия заключенной в январе сделки. 78% респондентов заявили о том, что они готовы платить больше за продукцию в случае переноса производства из КНР. Еще 66% отметили свое положительное отношение к ужесточению импортных ограничений в качестве средства укрепления американской экономики.

В Bloomberg подчеркнули, что после двух лет торговых войн, а теперь и пандемии коронавируса, возникшего в Китае, неудивительно, что общественное мнение США по поводу основного экономического конкурента страны искажается. Но степень сдвига и его момент — менее чем за шесть месяцев до президентских выборов — могут ознаменовать значительное изменение взглядов американских избирателей. Такое развитие событий может укрепить позиции некоторых из более жестких критиков Китая в Вашингтоне, что может иметь огромные последствия для финансовых рынков.