Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Один из заводов американской корпорации General Motors, расположенный в городе Силао в Мексике, планирует возобновить работу с 20 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку компании.

Сообщается, что компания разослала сообщения своим сотрудникам о возобновлении деятельности с 20 мая, ранее приостановленной из-за пандемии коронавирусной инфекции. Предполагается, что возобновление работы завода положительно скажется на автомобильной отрасли Северной Америки, чьи линии поставок тесно связаны между США, Мексикой и Канадой. Тем не менее, пресс-служба General Motors пока официальных комментариев по этому вопросу не давала.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая корпорация General Motors заявила о планах запустить производство на большинстве своих заводов в Северной Америке 18 мая. Однако заводы компании в Китае уже функционируют и вышли на показатели производства до эпидемии.