Ставрополь, , 15:50 — REGNUM Работы по ремонту, реконструкции и строительству дорог, запланированные на Ставрополье на 2020 год, проводятся в штатном режиме, но с учетом ограничений, обусловленных противокоронавирусным режимом. Их планируется завершить в ранее намеченные сроки, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе главы региона Владимира Владимирова по итогам его рабочей встречи с министром дорожного хозяйства и транспорта края Евгением Штепой.

Участники встречи обсудили вопросы развития дорожно-транспортной отрасли Ставрополья. Так, в этом году в регионе планируется привести в нормативное состояние более 600 км автодорог, еще 136 км будут улучшены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На особо опасных участках трасс для профилактики, в частности, устанавливается тросовое ограждение.

В текущем году в крае также реализуются крупные инфраструктурные проекты — реконструкция двух путепроводов в Невинномысске и Минеральных Водах. Работы на каждом из объектов, как отметил Штепа, ведутся в соответствии с графиком. Кроме того, за счет средств президентского гранта (650 млн рублей) благоустраивают 31 объект в 28 муниципалитетах.

Владимиров и Штепа также обсудили возобновление на территории края межмуниципальных перевозок, остановленных ранее из-за коронавируса. Губернатор указал на необходимость тщательного контроля всех профилактических мероприятий. Он подчеркнул, что на каждом маршруте должна быть организована дезинфекция машин, а также налажен контроль за наличием средств защиты у водителей и пассажиров.

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