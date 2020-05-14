Ставрополь, , 13:06 — REGNUM Ремонт свыше 30 км федеральных трасс запланирован в Ставропольском крае в 2020 году. Дорожники приведут в порядок три участка автодорог Р-217 «Кавказ» и А-167 Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе управления федеральных автодорог «Кавказ».

Проект ремонта предусматривает замену верхних слоев дорог и элементов обустройства. При устройстве проезжей части специалисты применят износостойкий асфальтобетон. Дорожники укрепят обочины, нанесут разметку термопластиком, а также заменят металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и бортовые камни.

Отмечается, что основной объем работ будет выполнен на участке трассы А-167 в Нефтекумске, а также в районе Минеральных Вод. Кроме того, федеральные дорожники ремонтируют отрезок трассы Р-217 «Кавказ» близ Невинномысска.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится почти 828 км автодорог федерального значения общего пользования, проходящих по территории Ставропольского края. Отмечается, что свыше 85% из них полностью соответствуют нормативным требованиям.

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