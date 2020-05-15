Москва, , 13:50 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым предлагают начать обсуждение о страховании от безработицы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, соответствующее предложение парламентарии направили секретарю генерального совета партии, члену Совфеда Андрею Турчаку.

В письме предлагается «пересмотреть активные программы занятости (общественные работы, содействие самозанятости и так далее), которые фактически не менялись с 1991 года, а также начать дискуссию о переходе на страхование от безработицы с соплатежами сторон трудовых отношений».

Кроме того, «в увязке с результатами эксперимента по налогу на профессиональный доход необходимо проработать законодательство о самозанятости и четко установить статус самозанятости».

Предложения предлагается включить в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

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