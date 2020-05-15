Москва, , 10:43 — REGNUM В России отмечается рост числа компаний, которые переводят своих сотрудников на минимально возможную заработную плату. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 мая заявил на пресс-брифинге «Мониторинг состояния бизнеса в регионах» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, рассказывая о результатах соответствующего опроса.

В частности, стало известно, что в России до 58,5% выросло количество респондентов, которые указывают, что треть и более компаний, работающих в их отрасли в их субъекте РФ, перевели своих работников на минимально возможную заработную плату или их сотрудники ушли в отпуск «за свой счёт» (рост c начала апреля на 8,8%).

Кроме того, по мнению большинства опрошенных предпринимателей (55,7%), треть и более компаний, работающих в их отрасли и их регионе, сократили численность сотрудников. По сравнению с прошлым периодом данный показатель вырос на 7,1%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 мая проходит пресс-брифинге «Мониторинг состояния бизнеса в регионах», который проводит уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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