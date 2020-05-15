Москва, , 10:39 — REGNUM Работающие граждане России чаще высказывают отрицательное отношение к удаленному режиму работы (61%), чем положительное (36%). Таковы данные опроса ВЦИОМ и ООО «Социал Бизнес Групп» (SBG).

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Главные аргументы тех, кому нравится работать на «удалёнке»: не тратится время на дорогу (31%), гибкий график работы (29%), более комфортная обстановка (17%), больше свободного времени (13%).

Противники дистанционного режима считают, что работа требует прямого контакта с людьми (30%), дома им сложно сосредоточиться (15%), невозможно полноценно работать (11%) и надоело сидеть дома (10%).

Опрос проведен 30 апреля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса в России может быть введён новый тип занятости.

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