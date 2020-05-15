Москва, , 07:54 — REGNUM Больше половины жителей России (54%) прекратили работу или не смогли найти её во время эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованных 15 мая материалах Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что после введения режима самоизоляции и ограничений для предприятий работу в обычном режиме продолжают 27% граждан, а 16% — полностью или частично перешли на удалённую работу.

Из тех, кто перешел на «удаленку», а также тех, кто работал в таком режиме до эпидемии, 61% в разной степени не нравится такой режим, 36% — нравится.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 30 апреля совместно с компанией «Социал Бизнес Групп» (SBG). В нём приняли участие 1600 жителей России в возрасте от 18 лет. Погрешность по нему с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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