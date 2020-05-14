Нью-Йорк, США, , 22:26 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США вышли из «красной зоны» 14 мая, промышленный индекс Dow Jones уже смог подняться на 1% от прошлого закрытия.

Уолл-стрит Carlos Delgado

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 225,52 пункта (0,97%), до 23 473,49 пункта, индекс S&P 500 вырос на 12,35 пункта (0,44%), до 2832,35 пункта, индекс Nasdaq вырос на 8,12 пункта (0,09%), до 8871,28 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая индексы Уолл-стрит закрылись в минусе примерно на 2%, старт торгов 14 мая также проходил глубоко в «красной зоне». Фондовый рынок США нестабилен с начала недели.

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