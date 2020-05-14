Бишкек, , 18:20 — REGNUM Каждый год из Киргизии незаконно вывозят в среднем 5 тонн золота. Об этом сегодня, 14 мая, заявил на заседании республиканского парламента депутат Омурбек Бакиров, передает «Tazabek».

По его словам, правительство не может взять под контроль вывоз золоторудных концентратов и решить эту проблему.

Также Бакиров отметил, что госорганы разработали ряд законопроектов и постановлений по вывозу золоторудных концентратов, которые невыгодны для государства.

«За 25 лет независимости не смогли искоренить коррупцию в этой сфере, что наносит на бюджет тяжелый удар топором. Это показывает какое мы государство. Получается, что мы отдаем в чужие руки драгметаллы и все наше богатство, это рубит наше будущее», — подчеркнул парламентарий.

Подводя итог, народный избранник обратился к правительству с предложением о создании единой государственной лаборатории, которая бы полностью контролировать весь процесс вывоза золотосодержащих концентратов за рубеж.