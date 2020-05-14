Энгельс, Саратовская область, , 14:54 — REGNUM Российский разработчик и производитель городского электротранспорта «ПК Транспортные системы» в своем обособленном подразделении «Энгельсский завод электрического транспорта» в Саратовской области продолжает выпуск первой партии троллейбусов «Адмирал 6281» для Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

В феврале 2020 года «ПК Транспортные системы» выиграли конкурс на поставку 87 низкопольных троллейбусов в город на Неве. Энгельсский завод стал третьей производственной площадкой. В апреле текущего года предприятие вошло в число системообразующих на территории области, что позволило приступить к работе после остановки производства в марте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Саратовской области расширило перечень отраслей, которые наиболее остро пострадали во время ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

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