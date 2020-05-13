Саратов, , 17:24 — REGNUM Правительство Саратовской области расширило перечень отраслей, которые наиболее остро пострадали во время ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб при региональном правительстве.

К списку предприятий добавили торговые автоматы и производство изделий народных художественных промыслов. Изначально пострадавшими отраслями считались авто‑ и авиаперевозки; культура, досуг и развлечения; фитнес и спорт; гостиницы и турбизнес; организация выставок и конференций; общепит; дополнительное образование; салоны красоты; ремонт и другие бытовые услуги. Позже к ним добавили стоматологии, демонстрацию кинофильмов, непродовольственную торговлю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в мининформпечати предложили включить СМИ (средства массовой информации) и полиграфию в список предприятий, наиболее пострадавших от коронавируса.

Читайте также: В Саратовской области к пострадавшим от коронавируса отраслям добавят СМИ