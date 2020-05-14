Москва, , 14:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал не забывать о стратегических задачах и масштабных проектах, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом глава государства заявил 14 мая на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

«Ситуация меняется. Это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — сказал Путин. Он добавил, что на данном этапе крайне важно обеспечить решение стратегических задач и масштабных проектов.

«Об одном из таких приоритетов сегодня и пойдет речь», — сказал президент, имея в виду программу развития генетических технологий в России.

Напомним, в апреле 2019 года утверждена федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019−2020 годы.

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