Минск, , 12:53 — REGNUM Россия должна снизить цену на природный газ, поставляемый Белоруссии. Об этом сегодня, 14 мая, на встрече с премьер-министром республики Сергеем Румасом, который доложил об итогах работы экономики в 2020 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер уточнил, что накануне получил информацию, что Россия «продаёт природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65−68, но никак не $127, как для Белоруссии».

Лукашенко также считает неправильным, что Москва поставляет газ Берлину по такой низкой стоимости в «год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

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«Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Белоруссии», — поинтересовался глава государства. слова которого приводит пресс-службе белорусского лидера.

Он добавил, что заострял этот вопрос на видеоконференции в рамках ЕАЭС. Подобная конференция в таком же формате состоится, по его словам, и в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил о том, что Газпрому направлено предложение официального Минска снизить цену газа для Белоруссии на поставки в 2020 году. Минэнерго Белоруссии сослалось на снижение котировок нефти, к которым привязана формула ценообразования на российский экспортный газ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров. По мнению белорусского лидера, повод для пересмотра договорённостей с «Газпромом», подтверждённых межправительственными соглашениями, даёт падение цен на мировых рынках.