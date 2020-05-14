Казань, , 09:25 — REGNUM В Татарии, по данным минтруда на 13 мая, насчитывается 47 021 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан. По сравнению с прошлой неделей произошло увеличение их численности на 6,7 тыс. человек. Уровень безработицы составил 2,32% от числа работающих.

Из новоявленных безработных 3 309 человек осуществляли ранее трудовую деятельность, 94 человека стали безработными в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в связи с пандемией коронавируса и режима самоизоляции «регистрируется увеличение количества обращений, поданных в службы занятости населения региона». На 12 мая по сравнению с данными на начало года число зарегистрированных безработных выросло в 4,2 раза.

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