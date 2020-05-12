Чебоксары, , 13:44 — REGNUM В Чувашии в связи с пандемией коронавируса и режима самоизоляции «регистрируется увеличение количества обращений, поданных в службы занятости населения региона». На 12 мая по сравнению с данными на начало года число зарегистрированных безработных выросло в 4,2 раза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 мая, заявила на планёрке в правительстве министр труда и социальной защиты Чувашии Алёна Елизарова.

Данные минтруда Чувашии Cap.ru

По данным минтруда на 12 мая, в качестве безработных в республике зарегистрированы 17 844 человека, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения — 2,94%. По сравнению с данными на 30 марта (начало режима нерабочих дней в России, объявленных президентом Владимиром Путиным), численность безработных выросла в 3,7 раза (было зарегистрировано 4 817 безработных), уровень безработицы подскочил на 2,16%.

По словам министра труда, по сравнению с данными на начало года количество безработных выросло в 4,2 раза.

«В связи со сложившейся ситуацией регистрируется увеличение количества обращений, поданных в службы занятости населения региона. С 1 марта по 12 мая зарегистрировано 20 700 заявлений граждан о предоставлении услуги в содействии поиска подходящей работы», — сказала Алёна Елизарова.

Глава минтруда отметила, что в регионе усилены меры государственной поддержки гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года и зарегистрированным в качестве безработных, — пособие по безработице в апреле-июне будет выплачиваться в размере минимального размера оплаты труда (12 130 рублей). Если в семье есть несовершеннолетние дети, на каждого ребенка будет назначена доплата по 3 тыс. рублей.

Назначение пособия проходит не позднее 11 дней со дня подачи электронного обращения на портале «Работа в России». Гражданам нужно заполнить резюме, остальные сведения сотрудники службы занятости проверяют путем межведомственного взаимодействия.

Всего в 2020 году в Чувашии на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения предусмотрено 598 млн рублей, из них на 12 мая израсходовано 196 млн рублей. Запланированная численность участников мероприятий в области содействия занятости населения превысит 75 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, режим нерабочих дней в России был введен 28 марта на фоне распространения коронавируса в стране. 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается, но решение должны принимать сами регионы.