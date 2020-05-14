Улан-Удэ, , 07:11 — REGNUM Авиакомпания «Победа» летом возобновит полёты по рейсу Москва — Улан-Удэ, прерванные из-за пандемии коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе лоукостера, авиарейсы откроются вновь по 73 направлениям с 1 июня.

В компании отметили, что на лето 2020 года им удалось снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона. Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев подтвердил журналистам, что в списке городов, куда возвращается лоукостер, есть и Улан-Удэ.

Чуть позже в столицу Бурятии вернётся «Аэрофлот». Как сообщает ТАСС, это стало возможным после появления в аэропорту Улан-Удэ новой взлетно-посадочной полосы. Компания летала в республику с 2013 по 2015 годы, но из-за проблем со старой полосой полёты были прекращены.

«Компания «Аэрофлот» планируют начать полеты в Улан-Удэ с 1 июля. Продажа билетов на рейсы Москва — Улан-Удэ — Москва открыта до конца 2020 года», — добавил Дмитрий Гармаев.

Напомним, авиакомпании признаны одними из наиболее сильно пострадавших от коронавируса. На поддержку российских компаний, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ 23,4 млрд рублей на возмещение убытков.

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