Москва, , 00:38 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать российских авиаперевозчиков.

В правительстве заявили, что российские авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение тех убытков, связанных с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление утверждено.

Правительственные субсидии авиакомпании могут потратить на заработные платы авиационному персонаду, на лизинговые платежи, на оплату стоянки воздушных судов, а также на операционную деятельность и содержание общего имущества.