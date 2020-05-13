Москва, , 20:29 — REGNUM Холдинг ОАО «РЖД» усиливает меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). Железнодорожный перевозчик принял решение о предоставлении 5-процентной скидки на свои терминально-складские услуги, оформленные через электронную торговую площадку «Грузовые перевозки». Как сообщили в пресс-службе холдинга, льгота действует с 15 мая по 1 июля 2020 года и распространяется на все доступные на площадке сервисы при обработке инертных, тарно-штучных, тяжеловесных и контейнерных грузов.

Оператором «Грузовых перевозок», напомним, является дочернее общество РЖД — ООО «Цифровая логистика». На платформе оформляются погрузки, выгрузки, ответственное хранение, перевалки грузов при использовании мультимодальных перевозок с участием автомобильного транспорта, а также хранение на открытых площадках. В настоящее время к сервису подключены более 80 компаний, а число его пользователей превышает 5 тысяч. Потенциал расширения клиентской базы цифровой платформы оценивается как большой в связи с прогнозируемым ростом популярности дистанционных логистических услуг.

В текущем экономическом моменте предложенная РЖД скидка на услуги «Грузовых перевозок» — очередной значимый шаг железнодорожников на пути поддержки МСП. В середине апреле перевозчик уже предоставил беспроцентную отсрочку по арендным платежам всем арендаторам помещений и земельных участков, попавшим под ограничения или испытывающим негативное влияние от снижения пассажиропотока и покупательской активности. Отсрочка дана на весь период действия специальных административно-правовых режимов в субъектах РФ.

Кроме того, в прошлом месяце РЖД заключили специальное соглашение с АО «Корпорация «МСП» о совместной работе, направленной на увеличение закупок перевозчиком инновационной и высокотехнологичной продукции российских компаний сектора малого и среднего бизнеса. Мера направлена не только на поддержку МСП в период пандемии, но и преследует цель налаживания долгосрочного сотрудничества РЖД с передовыми отечественными компаниями, в том числе в русле импортозамещения.